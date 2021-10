Mit einer deutlichen Mehrheit haben die Panketaler Gemeindevertreter auf ihrer Sondersitzung am Donnerstag dafür gestimmt, die Trägerschaft der Wilhelm-Conrad-Röntgen Gesamtschule in Zepernick an den Landkreis Barnim abzugeben. Dies soll zum 1. Januar 2023 umgesetzt werden. Voraussetzung dafür i...