Die Kita „Trubelhaus“ in Basdorf soll deutlich erweitert werden. Das kündigte Bürgermeister Oliver Borchert am Sonntag beim Bürgerempfang der Gemeinde auf dem früheren Gelände der Polizeischule an. Die Kita war erst im vergangenen Jahr mit 120 Plätzen eröffnet worden. Vor wenigen Tagen ha...