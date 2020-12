Um im Corona-Jahr nicht ganz auf Lichterglanz am Bernauer Nachthimmel verzichten zu müssen, zeigt die Stadt Bernau eine virtuelle Lasershow in der Silvesternacht auf ihrer Webseite www.bernau.de

Am 31. Dezember um Mitternacht kann der Lichterspektakel über dem Steintorplatz als virtueller Gruß gesehen werden, teilte die Stadtverwaltung mit.

„Bleiben Sie gesund und optimistisch“

„Wir hoffen, dass Ihnen diese virtuelle Show gefällt und stoßen in Gedanken mit Ihnen auf das neue Jahr an“, sagt Bürgermeister André Stahl in seinem Neujahrsgruß. „Bitte denken Sie nicht mit allzu großer Wehmut an die Höhen und Tiefen des letzten Jahres. Lassen Sie uns gemeinsam hoffnungsvoll auf das Jahr 2021 anstoßen. Gemeinsam werden wir in die Normalität unserer lebens- und liebenswerten Stadt zurückkehren. Bleiben Sie gesund und optimistisch.“