Kinder und Jugendliche können sich auf eine neue Freizeitmöglichkeit in Werneuchen freuen. Eine Skateranlage soll kommen. Auf der Grundlage eines UWW-Antrages, so Bürgermeister Frank Kulicke in der Sitzung der Stadtverordneten, habe die Verwaltung einen entsprechenden Beschluss für einen Standor...