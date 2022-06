Kita gelegt worden. Entstehen wird die Einrichtung mit dem Namen „Raumschiff“ an der Ecke Pluto-/Alberichstraße in Bernau-Süd. Eröffnet werden soll sie bis zum Frühjahr kommenden Jahres – und nach Angaben der Stadtverwaltung Platz für 120 Kinder bieten. Die Kita weist dabei eine große Besonderheit auf. In Bernau ist am Mittwoch der Grundstein für eine neuegelegt worden. Entstehen wird die Einrichtung mit dem Namen „Raumschiff“ an der Ecke Pluto-/Alberichstraße in-Süd. Eröffnet werden soll sie bis zum Frühjahr kommenden Jahres – und nach Angaben der Stadtverwaltung Platz für 120bieten. Dieweist dabei eine große Besonderheit auf.

Die Einrichtung wird als eingeschossiger Riegel in Holztafelbauweise als 1.100 Quadratmeter große „Raumstation“ mit acht Gruppenräumen auf dem rund 2.900 Quadratmeter großen Areal entlang der Alberichstraße entstehen. Beeinflusst wurde die Entwurfsidee durch das angrenzende Wohnquartier, das auch als Planetenviertel bezeichnet wird und mit Straßennamen wie Pluto, Mars und Sonne aufwartet.

Erster Neubau in Bernau mit eigener Küche

Als erster Neubau in Bernau wird die Kita eine eigene Vollküche zur Versorgung der Kinder mit Frühstück, Mittag und Vesper erhalten. Damit wird einem Beschluss der Stadtverordneten aus dem Frühjahr 2021 entsprochen. Insgesamt investiert die Stadt 4,3 Millionen Euro in den Neubau. Das Bundesfamilienministerium unterstützt das Projekt mit 1,2 Millionen Euro.

Bürgermeister André Stahl (Linke) begründete den Neubau mit dem weiterhin starken Zuzug junger Familien nach Bernau. Eine weitere Kita sei am Venusbogen in Planung, wo ein neues Wohngebiet entstehen wird.

Stadt ist auf der Suche nach Erziehern und Erzieherinnen

Sozialdezernentin Yvonne Dankert erklärte bei der Grundsteinlegung, dass nicht nur der Bedarf an Kitaplätzen in der Stadt groß sei, sondern auch an Erzieherinnen und Erziehern. Man suche kontinuierlich nach engagiertem Personal. Dafür hatte die Stadt unlängst eine Werbekampagne – unter anderem mit großen Plakaten – gestartet.

