Katrin Fischer bietet seit vielen Jahren Sport-Kurse für Kinder im Alter von null bis sechs Jahre in der Kita „Pankekinder“ in Panketal an. Damit ist bald Schluss – weil die Verwaltung das so entschieden hat. Die Begründung, die Fischer genannt wurde, bezeichnet diese als „abenteuerlich“. © Foto: Conradin Walenciak