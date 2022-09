Sie wollten dem Bürgermeister bezüglich der Missbrauchs-Vorwürfe einige Fragen stellen, hatten Eltern aus der Kita „Zwergenland“ in Löhme angekündigt, die zur Stadtverordnetenversammlung am Donnerstagabend gekommen waren. Dass es dazu am Ende doch nicht kam, war wohl der Rede von Frank Kuli...