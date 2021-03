Dieser Workshop hat sich wirklich gelohnt: Mehr als dreieinhalb Stunden lang diskutierten am Wochenende Wandlitzer Gemeindevertreter, Schulleiter und die Verantwortlichen der Verwaltung über die künftige Strategie in der Schulpolitik. Herausgekommen ist eine Verabredung, die demnächst in der Geme...