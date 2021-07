Kräfte der Polizei Brandenburg wollten in der Nacht zum Dienstag (6. Juli) in der Dorfstraße in Ahrensfelde eine Verkehrskontrolle durchführen. Der Fahrer eines VW Passat entschied sich allerdings dagegen und raste davon.

Die Beamten folgten ihm bis in die Moselstraße in Eiche. An der Verfolgu...