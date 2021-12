Zwei Wochen ist es her, dass die Bernauer Polizei zu einem Einsatz auf dem Bahnhofsvorplatz in Bernau ausrücken musste. Am 17. November saß dort gegen 17.15 Uhr ein älterer Mann auf einer Bank. Aus unbekanntem Grund näherte sich ihm ein russisch sprechender Mann mit einem Metallgegenstand und fuchtelte damit über dem Kopf des älteren Mannes herum.

Angreifer konnte am Bahnsteig gestellt werden

Um Schlimmeres zu verhindern, gingen zwei weitere Männer dazwischen. Diese informierten dann auch die Polizei. Als die Beamten eintrafen, konnten sie den Angreifer auf einem Bahnsteig antreffen und seine Personalien feststellen. Der ältere Herr jedoch war nicht mehr auf dem Bahnhofsvorplatz. Ihn bittet nun die Bernauer Polizei, sich unter der Telefonnummer 03338 3610 zu melden.