Eine weibliche Tatverdächtige hat am späten Samstagabend in einem Supermarkt im Kaufpark Eiche massenweise Schokolade stehlen wollen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Kriminalpolizei nimmt Ermittlungen auf

Nach Angaben der Ermittler hatte die Frau 139 Tafeln Schokolade eingesteckt. Allerdings wurde sie dabei beobachtet und schließlich gestellt. Die Kriminalpolizei nahm entsprechende Ermittlungen auf.