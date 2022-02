Was passieren kann, wenn man in der S-Bahn einschläft, erlebte ein 50-jähriger Schwede in der Nacht zu Sonntag in Ahrensfelde . Gegen 2.40 Uhr saß der Mann schlafend in einem Zug der Linie S7, der am Bahnhof stand. Er bemerkte deshalb nicht, wie er von drei jungen Männern beziehungsweise Jugendli...