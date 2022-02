Bundespolizisten haben am frühen Samstagmorgen am S-Bahnhof Ahrensfelde erneut einen Dieb auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Einen ähnlichen Fall gab es erst eine Woche zuvor.

Wie die Bundespolizei in Berlin am Montag berichtete, hatten die in zivil eingesetzten Beamten gegen 3.45 Uhr beobachtet, wie ein 31-jähriger Mann einen 20-Jährigen, der am S-Bahnhof in einem stehenden Zug der Linie S7 schlief, zunächst abtastete und anschließend ein Smartphone aus der Jackentasche stahl.