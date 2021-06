Einen Mercedes Sprinter stahlen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch von einem Mieterparkplatz in der Sachtelebenstraße in Bernau. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Schaden rund 15.000 Euro

Das Fahrzeug wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 15.000 Euro.