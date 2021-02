Unbekannte haben am Wochenende eine Honda CBR von einem Grundstück in der Mühlenstraße gestohlen. Das Motorrad hat einen Wert von 8000 Euro.

Der Polizei wurde die Straftat am Sonntag angezeigt. Nach dem Krad wird nun gefahndet, teilte die Polizei am Montag in Bernau mit.