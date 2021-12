Nach Einbrüchen in Bernau und Panketal bittet die Polizei die Bevölkerung um Unterstützung und sucht mögliche Zeugen. Der Einbruch in Panketal war am Sonnabend, 4. Dezember, gegen 12 Uhr aus Zepernick gemeldet worden. An der Dompromenade hatten Unbekannte die Terrassentür eines Einfmilienhauses aufgebrochen und die Räume durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde eine Münzsammlung gestohlen. Der Schaden wurde zunächst auf rund 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Einbrecher gibt es noch nicht. Die Hausbewohner befinden sich dezeit im Urlaub.