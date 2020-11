In Bernau ist von einer Baustelle an der Schwanebecker Chaussee eine Rüttelplatte gestohlen worden. Der Diebstahl ist nach Angaben der Polizei vom Donnerstag bereits am Mittwochmorgen (4. November) angezeigt worden. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

An der Zepernicker Chaussee drangen Einbrecher demnach in eine Lagerhalle ein und stahlen dort Werkzeuge sowie technische Gerätschaften. Dort beläuft sich der Schaden auf rund 2100 Euro.