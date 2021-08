Das Wetter, erzählt Yvonne Rüdiger, habe ihr schon etwas Sorgen gemacht. Was wäre, wenn es geregnet hätte, die vielen Vorbereitungen vielleicht umsonst waren? Doch die in den letzten Tagen manchmal aufkommenden Befürchtungen traten nicht ein. Der Himmel über Basdorf zeigte sich am späten Donnerstagnachmittag wolkenlos, die Sonne schien und das Thermometer zeigte fast 30 Grad Celsius. Nach und nach trafen die Gäste, alle in Weiß gekleidet...