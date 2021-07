Eine ionische Säule steht auf dem sandigen Grund, der Gipsabdruck eines Granatapfels lässt an einen Eier-Ablageplatz denken, in Kreisen, Scheiben, auf Bändern und in großen Hohlräumen entdeckt der Betrachter Verschiedenes, das in ihm nachklingt. „Fruchtbare Inseln, vom Senden und Empfangen“...