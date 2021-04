Das Ladeburger Dreieck in Bernau verändert jetzt sein Gesicht. Der große Parkplatz mit rund 400 Stellflächen wurde am Dienstag endgültig geschlossen. Nun gehört das Gelände den Bauarbeiten. Auf der rund 2,5 Hektar großen Freifläche sollen innerhalb der nächsten drei Jahre drei neue Gebäude entstehen – ein Parkhaus mit 600 Stellplätzen, ein Mehrzweck-Veranstaltungshalle für bis zu 2000 Besucher sowie ein Gesundheitscampus.

Für Autofahrer hat die Stadtverwaltung mehrere provisorische Ausweichparkplätze an der Jahnstraße, an der Ladeburger Straße und am Schulweg mit rund 200 Plätzen anlegen lassen. Am Dienstag hatten sie noch Kapazitäten.