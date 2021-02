Die ersten Arbeiten für den Bau einer Mehrzweckhalle sind auf dem Gelände des Ladeburger Dreiecks ausgeführt worden. Am Montag wurde dort ein Teil des Parkplatzes, auf dem die bislang größte Halle in Bernau entstehen soll, abgesperrt, sowie Büsche und Sträucher am Rand des Baufeldes zurückge...