Aus alt mach neu: Bei den Bauarbeiten an der Eisenbahnbrücke Schönerlinder Straße in Zepernick geht es ab Ende September noch stärker zur Sache als sonst. Nach dem Bereich für die S-Bahn (siehe Bild) soll auch der Bereich für die Fernbahn eine Hilfsbrücke bekommen. Dafür sind etliche Vorarbeiten nötig. © Foto: Hans Still