Grund zur Freude in Birkholzaue: Am Mittwochabend (4. August) hat Bernaus Bürgermeister André Stahl (Linke) nicht nur Brot und Salz, sondern auch die Schlüssel für das neue Gemeinschaftshaus in Birkholzaue an Ortsvorsteher Lothar Wiemer übergeben. Gleich im Anschluss an die kleine Feier mit Stadtverordneten und Gästen aus dem Ort versammelte sich der Ortsbeirat zu seiner August-Sitzung im neuen Gebäude. Nach Birkholz hat nun auch Birkholz...