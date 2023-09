Die Spatzen hatten es schon von den Dächern gepfiffen. Nun ist es offiziell. Brandenburgs Landeselternsprecherin Ulrike Mauersberger will ihren Einfluss künftig auch im brandenburgischen Landtag geltend machen. Das CDU-Mitglied wurde am Mittwochabend von der Partei nominiert, wie der Ortsverbandsvorsitzende von Wandlitz, Olaf Berlin, am Donnerstag mitteilte.

Ulrike Mauersberger wird im Wahlkreis 15 antreten, der die Gemeinden Wandlitz und Ahrensfelde, die Stadt Werneuchen sowie die Ämter Biesenthal-Barnim und Britz-Chorin-Oderberg umfasst. Die Christdemokraten aus diesen Kommunen nominierten die Wandlitzerin mit einer Mehrheit von 93 Prozent.

Polizistin, Gemeindevertreterin und Landeselternsprecherin

Die 46-jährige Polizistin und Mutter von zwei Kindern ist bereits als Gemeindevertreterin in Wandlitz sowie als Sprecherin des Landeselternrates politisch aktiv. Bei der Nominierungsveranstaltung im „Goldenen Löwen“ in Wandlitz erklärte sie, sich im Landtag vor allem den Bereichen Bildung, Wirtschaft und innere Sicherheit widmen zu wollen.

Auf kommunalpolitischer Ebene setzt sich die Christdemokratin zurzeit für die Eröffnung einer Gesamtschule in Wandlitz ein und geht dabei auf Konfrontationskurs zu Landrat Daniel Kurth (SPD), der in der Gemeinde eine Oberschule bauen lassen will.