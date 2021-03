Den Wunsch erfüllen möchte Leonie der Verein Uckermark gegen Leukämie , der sich seit zwölf Jahren um krebskranke Menschen und deren Familien in der Region kümmert. „Die Angst um Leonie ist grausam, nimmt viel Kraft. So soll die finanzielle Sorge nicht noch dazukommen. Wir werden jetzt versuchen, die Familie so gut es geht zu unterstützen“, erklärte der Verein am Samstagnachmittag auf seiner Facebookseite