115 Kilometer – eine Strecke, die viele Menschen sich kaum vorstellen könnten, am Stück zu wandern – ist Alexander Strauß aus Seefeld am 12. Juni gelaufen. Zehn Stunden und 40 Minuten war er unterwegs und kam damit als Sieger des fünften Fischland-Darß-Zingst-Ultramarathon am Bodden in Meck...