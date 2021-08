Einen Wahnsinnsabend erlebten 1200 Besucher beim Milow-Konzert in Bernau. Der Belgier rockt mit samtweicher Stimme den Stadtpark und bringt die Massen zum Tanzen. Der Chorgesang erinnert etwas an Simon&Garfunkel, vor allem aber sind die drei Musiker authentisch, grandios und überglücklich, in der Corona-Sommerpause wieder live auftreten zu können.