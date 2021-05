Überall Taubenkot: Bereits am Montag haben Reinigungskräfte im vermüllten Fahrradparkhaus Ordnung geschaffen. In den Ecken sieht man aber überall noch die Hinterlassenschaften der Tauben. Am 19. Mai ist jetzt Großreinemachen angesagt. Das Parkhaus bleibt an diesem Tag gesperrt. © Foto: Conradin Walenciak