Nach der Sprengung des Geldautomaten der Berliner Volksbank in Basdorf stellt das Geldinstitut den bisherigen Standort an der Prenzlauer Straße in Frage. Das erklärte Volksbank-Sprecherin Johanna Volk auf Nachfrage der MOZ. „Da sich der Automat in einem Gebäude mit einer Wohnung befindet, haben...