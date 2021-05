Die Künstlerszene in Deutschland muss Abschied nehmen von einem ihrer Mitglieder: Der Bühnenbildner Eberhard Keienburg ist tot. Er verstarb am Dienstag, 18. Mai, im Altern von 84 Jahren in einer Pflegeeinrichtung in Berlin an den Folgen eines Sturzes. Keienburg lebte in Bernau und war auch in den ...