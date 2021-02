Jana Schenderlein brachte es am Montagabend in der Sitzung der Gemeindevertretung Ahrensfelde auf den Punkt: „Wir wissen alle, dass die Busverbindung nach Bernau schlecht ist“, so die parteilose Vertreterin von Bündnis 90/Die Grünen im Gremium. Nachdem sie sich etwas ausführlicher mit dem The...