Der Naturpark Barnim und der Regionalpark Barnimer Feldmark wollen ihre Zusammenarbeit ausbauen. „Die Grün- und Freiraumgestaltung ist beispielsweise ein übergreifendes Thema“, sagt Regionalpark-Vorsitzender Torsten Jeran. Er erinnerte in diesem Zusammenhang auch an den „Masterplan Grün“, der auf dem diesjährigen „Landschaftstag“ des Regionalparks in Bernau vorgestellt wurde. Dabei handelt es sich um eine länderübergreifende und...