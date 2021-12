Pendler haben am Dienstagmorgen in Werneuchen vergeblich auf die Bahn gewartet. Die Regionalbahn fuhr stundenlang nicht. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde auch nicht angeboten. Was ist passiert?

Wie der Sprecher der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB), Holger Reimann, auf Nachfrage der MOZ erklärte, kon...