Auf diesen Spatenstich haben Sportvereine in Bernau sehnlichst gewartet. Am Mittwoch startete der Bau der neuen Bernauer Sporthalle am Ladeburger Dreieck. Das Areal könnte zu einem neuen Hotspot der Stadt werden – denn hier wird sich viel verändern. Umstritten war das Bauvorhaben nicht. Bei der ...