Anwohner und Investoren müssen weiter auf eine Entscheidung zum umstrittenen Wohngebiet am Venusbogen in Bernau warten. Auch am Donnerstag wurde über den Bebauungsplan nicht abgestimmt. Der Tagesordnungspunkt war zu später Stunde nicht mehr aufgerufen worden. Die Sitzung wurde auf Gründonnerstag...