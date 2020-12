So schön kann die Vorweihnachtszeit an einem sonnigen, kalten zweiten Adventssonnabend sein. „Frohe Weihnachten“ rief es in den Straßen im Bernauer Stadtzentrum und Weihnachtslieder erklangen. Wenn fast überall die Weihnachtsmärkte und Adventsveranstaltungen abgesagt werden, können in Berna...