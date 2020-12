Anfang Dezember hat der Kreistag den neuen Rettungsdienstbereichsplan beschlossen. Die damit verbundenen Änderungen in Panketal sind jetzt vollzogen worden. Am Dienstag hat Landrat Daniel Kurth vier neue Rettungswagen (RTW) in Schwanebeck an den Rettungsdienst Barnim übergeben. Ihr Wert zusammen b...