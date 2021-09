Einige Fahrzeuge parkten schon in den vergangenen Tagen auf dem neuen Areal am Bahnhof Werneuchen – am Montag wurde der Vorplatz nun nach einjähriger Bauzeit durch die Stadt freigegeben. „Die Maßnahme ist abgeschlossen“, sagte die stellvertretende Bürgermeisterin Astrid Fährmann bei herrli...