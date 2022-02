Es grummelt, Entspannung scheint nicht in Sicht. Noch immer wirkt die jüngste Sitzung der Gemeindevertreter in Wandlitz gewaltig nach. Oliver Borchert wollte Hauptamtsleiter Sascha Braun am 10. Februar zum allgemeinen Stellvertreter benennen, diesen Wunsch versagte ihm die Mehrheit der Gemeindevert...