Autofahrer in Bernau können ihre Parkgebühren ab sofort auch per Handy bezahlen. Das teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Das Rathaus kooperiert dabei mit der bundesweiten Initiative Smartparking

Die Parkscheinautomaten bleiben aber parallel in Betrieb, ebenso die so genannte „Brötchentaste“, mit der man zum Beispiel in der Brauerstraße bis zu 15 Minuten kostenfrei parken kann.

Parkscheine über App, Anruf oder SMS

moBiLET, Yellowbrick/flowbird, paybyphone, Digitale Parkscheine können nun über mehrere Smartphone-Apps gezogen werden. Dazu gehören EasyPark Parkster und PARCO

Den Parkvorgang können Autofahrer bei den Dienstleistern aber nicht nur via App, sondern auch per Anruf oder SMS starten, erklärte die Stadtverwaltung.

Minutengenaue Abrechnung

„Es freut mich, dass wir mit dem Handy-Parken einen neuen Service in Bernau anbieten können. Die Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich dadurch nicht schon vor Parkbeginn auf eine Parkzeit festlegen und erhalten eine minutengenaue Abrechnung“, erläuterte Bürgermeister André Stahl (Linke) am Montag die Vorteile dieses digitalen Bezahlsystems.

Denn die Parkzeit können Autofahrer in den Systemen nach Bedarf abkürzen oder verlängern. Für diesen Service verlangen einige Anbieter allerdings Zuschläge. Ob ein Fahrzeug ein digitales Ticket hat, erkennen die Mitarbeiter des Ordnungsamts am Kennzeichen, das sie mit einem zentralen Online-System abgleichen.