Mehrfach klingeln musste Staatssekretär Florian Pronold (SPD) nicht, er wurde am Mittwochvormittag in Wandlitz sehnlichst auf einem Parkplatz an der Prenzlauer Chaussee empfangen. Kalte Getränke stellten die Mitarbeiter der Ambulanten Intensiv Pflege GmbH (AIP) bereit, der mit 29 Jahren noch junge...