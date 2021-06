In ein Einfamilienhaus in Zepernick ist ein Einbrecher in der Nacht zu Dienstag eingestiegen. Nach Angaben der Polizei stahl er dort einen Rucksack.

EC-Karte bleibt verschwunden

Den Rucksack ließ der Dieb später im Garten des Hauses zurück. Allerdings fehlte eine EC-Karte, die sich darin befunden hatte. Die Kripo nahm Ermittlungen auf.