Ein räuberischer Diebstahl ereignete sich am Montagnachmittag in einem Lebensmittelmarkt im Ahrensfelder Ortsteil Blumberg. Das teilte die Polizei am Dienstag mit, die die Ermittlungen aufgenommen hat.

Mann drängt Angestellte mit Einkaufswagen zur Seite

Eine Angestellte hatte demnach einen Mann dabei beobachtet, wie er Lebensmittel einsteckte und ohne diese zu bezahlen, den Markt verlassen wollte. Als sie ihn daraufhin ansprach, drängte der Dieb die Frau mit seinem Einkaufswagen beiseite. Dabei stürzte die Angestellte und verletzte sich leicht.

Der geflüchtete Ladendieb konnte wenig später noch im Nahbereich des Marktes gestellt werden. Bei ihm handelte es sich um einen 42-Jährigen, der sich nun für sein Handeln verantworten muss.