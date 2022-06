Im Ahrensfelder Ortsteil Eiche haben Diebe offenbar schon in der Nacht zu Montag, 20. Juni, zugeschlagen. Wie Roland Kamenz, Sprecher der Polizeidirektion Ost, am Dienstag sagte, ist am Montag gegen 13 Uhr angezeigt worden, dass in Eiche ein Motorrad der Marke Suzuki gestohlen wurde. Ebenfalls verschwunden ist ein KTM-Motorrad.