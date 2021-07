Eine schwere Gewalttat hat am Mittwochabend im Kaufpark Eiche zugetragen. Wie die Polizeidirektion in Frankfurt/Oder am Donnerstag berichtete, war eine 59-jährige Frau gegen 20.30 Uhr von einem 27 Jahre alten Mann angegriffen worden. Der Täter schlug ihr nach Auskunft der Polizei zunächst ins Ges...