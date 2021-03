Am Abend des 29.03.2021 wurde eine Anwohnerin des Mohnblumenweges in Ahrensfelde durch Geräusche aus der Küche aufgeschreckt. Als sie sich dorthin begab, bemerkte sie einen Mann, der offensichtlich durch ein Fenster einsteigen wollte. Die Frau sprach den Einbrecher daraufhin an, was diesen zur sofortigen Flucht trieb.

Kriminaltechniker konnten zahlreiche Spuren sichern, die nun ausgewertet werden.