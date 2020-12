Am Wochenende wurde die Polizei nach Basdorf gerufen, da fünf Unbekannte drei Jugendliche aus unbekannten Gründen angriffen.

Täter ergreifen die Flucht bevor die Polizei eintrifft

Die jungen Männer, im Alter von 18 und 19 Jahren, wurden in der Nacht zum Samstag in der Bahnhofstraße getreten und geschlagen, so dass sie durch Rettungssanitäter medizinisch versorgt werden mussten. Bevor Hilfe eintraf, waren die fünf Täter geflüchtet. Nun ermittelt die Kriminalpolizei zur gefährlichen Körperverletzung.