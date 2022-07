Bei zwei Verkehrsunfällen sind mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Am Samstagnachmittag kollidierte in Panketal ein 56-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw der Marke Renault mit einem 30-jährigen Radfahrer.

Letzterer erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen am Arm und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt, es entstand leichter Sachschaden.

Am Samstagabend ereignete sich in der Region ein zweiter schwerer Verkehrsunfall. In Klosterfelde , einem Ortsteil von Wandlitz , kollidierte eine Autofahrerin mit einem vor ihr fahrenden Wagen.