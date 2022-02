Von dumpfen Geräuschen aus dem Keller ihres Hauses alarmiert, machte eine alte Dame in ihrem Einfamilienhaus in Bernau in der Folge eine unangenehme Entdeckung. Einbrecher waren in ihr Haus im Akazienweg gelangt, während sie in ihrem Bett gelegen hatte. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.