In der Nacht zum 2. September drangen noch Unbekannte in einen Imbiss in der Hauptstraße in Schönwalde ein und machten sich an der Kasse zu schaffen. Nach Angaben der Polizei versuchten sie auch, einen Spielautomaten aufzubrechen.

Bargeld, Alkohol und Telefon gestohlen

Nach ersten Erkenntnissen nahmen sie vorgefundenes Bargeld sowie alkoholische Getränke und ein Mobiltelefon mit sich. Kriminalisten der Inspektion Barnim ermitteln nun in der Sache.